Kastamonu'da İş Makinesi Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan 32 yaşındaki vatandaş, hayatını kaybetti.

Olay, Cide ilçesi Aydos köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Yasin Çelik, devrilen iş makinesinin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Yasin Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU