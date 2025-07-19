Kastamonu\'da İş Makinesi Kazası: Operatör Tutuklandı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahilde serinlemek için uzanan kadını ezerek ölümüne sebep olan iş makinesi operatörü tutuklandı.

Olay, dün Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde güneşlenmek için uzanan 65 yaşındaki Nergiz Acar, bölgede temizlik yapan T.Ş.G. idaresindeki iş makinesinin altında kaldı. İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği Nergiz Acar hayatını kaybederken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Acar'ın cenazesi morga kaldırıldı. Gözaltına alınan T.Ş.G. ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan T.Ş.G. tutuklandı. - KASTAMONU