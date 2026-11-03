Kastamonu'da jandarma aramasında 100 kilo kıyılmış tütün ve 750 makaron ele geçirildi

Kastamonu'da jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 100 kilogram kıyılmış tütün ile 750 adet doldurulmuş makaron ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bir şüpheliye ait ikamette ve iki araçta arama yapıldı. Aramalarda 1 adet tam otomatik sigara doldurma makinesi, 750 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 100 kilogram kıyılmış tütün, 7 adet makaron doldurma aparatı, bin 80 adet sigara sarma kağıdı, 100 adet şeffaf kilitli poşet, 1 adet av tüfeği ve 8 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Konuyla ilgili, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.