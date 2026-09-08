Kastamonu'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 22 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 gram metamfetamin, uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, pürmüz tipi çakmak, kamp baltası, kama, cep telefonu ve SIM kartı, uçtan elde edildiği değerlendirilen 12.300 TL para ele geçirildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?