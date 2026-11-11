Kastamonu'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Kastamonu\'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 3\'ü tutuklandı
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Kastamonu'da jandarma ekiplerinin 2-9 Kasım'da düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, operasyonlarda metamfetamin, sentetik kannabinoid, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından 2-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-9 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarda, 53 gram metamfetamin, 223 gram sentetik kannabinoid, 3 adet ekstazi hap, 265 adet sentetik ecza hapı, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kaynak: İHA
KastamonuJandarma3. SayfaAdliyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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