Kastamonu'da Kafe İşletmecisine Bıçak ve Kazma ile Saldıran Şahıs Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kafe İşletmecisine Bıçak ve Kazma ile Saldıran Şahıs Serbest Bırakıldı

Kastamonu\'da Kafe İşletmecisine Bıçak ve Kazma ile Saldıran Şahıs Serbest Bırakıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir kafede çalışan şahıs, kafenin sahibine bıçak ve kazma ile saldırarak ağır yaraladı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02.05.2024 16:17
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Kastamonu'da çalıştığı kafenin sahibine bıçak ve kazma ile saldırarak ağır yaralayan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 30 Nisan Salı günü İnebolu ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförlüğü yapan aynı zamanda kafe işleten Niyazi G. ile kafesinde çalışan E.B. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., iddialara göre Niyazi G.'yi karnından bıçaklayarak, baş bölgesine da kazma ile vurdu. Ağır yaralanan Niyazi G., İnebolu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli E.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk E.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, İnebolu, Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Kafe İşletmecisine Bıçak ve Kazma ile Saldıran Şahıs Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Kafe İşletmecisine Bıçak ve Kazma ile Saldıran Şahıs Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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