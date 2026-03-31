Kastamonu\'da Kamyon Şarampole Devrildi

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı hafriyat kamyonu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametindeki K.K. (60) idaresindeki 37 ADN 425 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması neticesinde bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Yamaçta asılı kalan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle kırılan bariyerler, Kastamonu-İstanbul karayolunu ulaşıma kapattı. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin çalışmasıyla yol ulaşıma açıldı. Hafriyat kamyonu ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU