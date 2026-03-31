Kastamonu'da Kamyon Şarampole Devrildi
Kastamonu'da Kamyon Şarampole Devrildi

31.03.2026 20:41
Sürücüsünün fenalaşmasıyla devrilen hafriyat kamyonunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı hafriyat kamyonu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametindeki K.K. (60) idaresindeki 37 ADN 425 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması neticesinde bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Yamaçta asılı kalan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle kırılan bariyerler, Kastamonu-İstanbul karayolunu ulaşıma kapattı. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin çalışmasıyla yol ulaşıma açıldı. Hafriyat kamyonu ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

