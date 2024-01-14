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Kastamonu'da 118 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Kastamonu'da 118 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan 118 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu sayısı 118'e düştü. Ekipler, 118 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir şekilde küreme çalışmalarını sürdürüyor.

14.01.2024 - 19:25,
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Kastamonu'da kapalı 118 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan 118 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 257 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kapanan köy yolarının açılması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde kapalı köy yolu sayısı 118'e düştü. 118 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için ekipler yoğun bir şekilde küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu\'da 118 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da 118 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 118 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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