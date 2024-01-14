Kastamonu\'da 118 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

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Kastamonu'da kapalı 118 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan 118 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 257 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kapanan köy yolarının açılması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde kapalı köy yolu sayısı 118'e düştü. 118 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için ekipler yoğun bir şekilde küreme çalışmalarını sürdürüyor.