Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunu İl Özel İdaresi ekipleri açıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunu İl Özel İdaresi ekipleri açıyor

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Kastamonu\'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunu İl Özel İdaresi ekipleri açıyor
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Kastamonu\'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunu İl Özel İdaresi ekipleri açıyor
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Kastamonu'da dün itibarıyla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 230 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, ilçelerde kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kastamonu genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da dün itibarıyla etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. İl genelinde 230 köy yolunun ulaşıma kapanmasının ardından Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. İlçelerde kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin sahadaki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiKastamonu3. SayfaGüncelSon Dakika

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