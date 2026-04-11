Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 10 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

11.04.2026 20:57  Güncelleme: 21:08
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kar yağışı ve sis nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kaza, Seydiler ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görüş mesafesinin sis sebebiyle yer yer 30 metreye kadar düştüğü ve kar yağışının etkili olduğu yolda, Kale firmasına ait yolcu aracının da aralarında bulunduğu 10 araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Medine Ç.K., (37), Yiğit A.K. (5), Alparslan K. (7), Melahat K. (59), Kenan K. (62) ve Hakan Ç., (51) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin'in makam aracının da kazaya karıştığı ve Başkan Ergin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kazada yara almadan kurtulan vatandaşlardan Mustafa Küm, "Bir araç kayarak kaza yapmış. Otobüs de İnebolu istikametine giderken kayıp kaza yapan araca çarpmış, refüje çıkmış. Kastamonu istikametine giden araçlar da kazayı seyretmek için durmuşlar, yaralı var mı diye bakmak için durmuşlar. Ardından duran araçların arkasından gelen araçlar da duramayarak birbirlerine çarpmışlar. Kazaya 10 tane araç karıştı. 5-6 yaralı var. Şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kale firmasına ait otobüs, kayıp karşı şeride geçince yolu tıkıyor. Ardından karşı şeritten gelen araçlar bekleyince de peş peşe kaza oluyor" dedi.

Yolda güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
