Kastamonu\'da kaybolan zihinsel engelli genç, ekiplerce 10 kilometre uzakta bulundu

Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelli genç, ekiplerce 10 kilometre uzakta bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu İhsangazi'de kaybolan zihinsel engelli genci bulmak için AFAD, JAK, UMKE, Jandarma Komando ve sağlık ekipleri arama başlattı. Ekipler, evinden yaklaşık 10 kilometre uzakta bulduğu genci sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim etti.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, evinden 10 kilometre uzakta bulundu.
Edinilen bilgiye göre,, İhsangazi ilçesine bağlı Obruk köyünün Salam Mahallesi'nde kaybolan zihinsel engelli F.K.'yi (22) bulmak için AFAD, JAK, UMKE, Jandarma Komando ve sağlık ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde F.K., evinden yaklaşık 10 kilometre uzakta bulundu.
F.K, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?