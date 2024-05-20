Kastamonu\'da kayıp özel birey evinden uzakta bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kayıp özel birey, jandarma ekiplerince evinden uzakta bulunarak ailesine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Sarıkavak köyünde yaşayan H.K. isimli özel birey, evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmadı. Yakınlarının kayıp ihbarının üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları neticesinde, H.K. evinden yaklaşık 1 kilometrelik uzaklıkta ağaç altında oturur vaziyette bulundu.
Sağlık durumu iyi olan H.K., Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. - KASTAMONU
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