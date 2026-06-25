Kastamonu\'da Kaza: 4 Yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi 57. Alay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Y. idaresindeki 37 ACC 706 plakalı Opel marka otomobil ile Neslihan K. yönetimindeki 37 AES 320 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan 37 AES 320 plakalı otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıktı. Kazada sürücüler ile Ahmet K. ve Ecrin K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU