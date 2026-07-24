Kastamonu'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kaza: 5 Yaralı

Kastamonu\'da Kaza: 5 Yaralı
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Kastamonu'da otomobil ve cipin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Gömeç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen H.N. idaresindeki 37 AT 417 plakalı otomobil ile F.Y. yönetimindeki 37 AER 192 plakalı Nissan marka cip çarpıştı. Kazada cip sürücüsü ile araçta bulunan 2 yaşındaki M.Y., S.C., S.D. ve M.H. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, İnceleme, 3. Sayfa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika

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