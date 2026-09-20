Kastamonu'da kırmızı ışık ihlali kazada 2 yaralı, cip sürücüsünün belgesi alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da kırmızı ışık ihlali kazada 2 yaralı, cip sürücüsünün belgesi alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu\'da kırmızı ışık ihlali kazada 2 yaralı, cip sürücüsünün belgesi alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Doğu Çevreyolu Tosya karayolu kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan cip ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken cip sürücüsünün belgesine iki ay süreyle el konuldu.

Kastamonu'da kırmızı ışık ihlali yapan cip ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu Doğu Çevreyolu Tosya karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 48 BAG 835 plakalı Volkswagen marka cip ile C.A. yönetimindeki 37 ADB 992 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebep olduğu tespit edilen cip sürücüsü M.İ.'nin sürücü belgesine iki ay süreyle el konuldu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiKastamonuGüvenlik3. SayfaOtomobilGüncelTosyaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti! Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı
Çin’i karıştıran stant Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı Çin'i karıştıran stant! Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da üçüncü oldu Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da üçüncü oldu
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
Beyaz Saray’dan yeni kuvvet kararı: Yapay zeka için özel birim geliyor Beyaz Saray'dan yeni kuvvet kararı: Yapay zeka için özel birim geliyor
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
18:18
Macaristan Başbakanı Peter Magyar’a festivalde saldırı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar'a festivalde saldırı
17:42
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
17:30
Olay yaratacak iddia Sane, Okan Buruk’u şikayet etti
Olay yaratacak iddia! Sane, Okan Buruk'u şikayet etti
17:17
Trump’tan İran’a sürpriz mesaj “Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım“ dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
Trump'tan İran'a sürpriz mesaj! "Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım" dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
16:42
Bunu yapan insan olamaz Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı
Bunu yapan insan olamaz! Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı
16:02
Canlı anlatım: Kadıköy’de sekizinci gol geldi
Canlı anlatım: Kadıköy'de sekizinci gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 18:41:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da kırmızı ışık ihlali kazada 2 yaralı, cip sürücüsünün belgesi alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement