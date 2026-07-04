Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı kadın yaralandı.
Olay, İnebolu ilçesi Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Cemile K.'ye çarptı. Kazada yaralanan Cemile K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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