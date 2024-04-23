Kastamonu'da Motosiklet Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Motosiklet Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı

Kastamonu\'da Motosiklet Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı

Kastamonu il merkezinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen bir anne ve oğlu hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ile anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan oğlunun hayati tehlikesi bulunmaktadır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.04.2024 16:15
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Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isteyen anne ve oğluna hızla gelen motosiklet çarptı. Kazada sürücü ile anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, Kastamonu il merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda K. İdaresindeki 37 ADC 481 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Aslı T. ve oğlu Miraç Eymen T.'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile anne ve oğlu yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Miraç Eymen T.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Motosiklet Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Motosiklet Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı - Son Dakika
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