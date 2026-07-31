Kastamonu'da Narkotik Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Kastamonu'da Narkotik Operasyonu: 3 Gözaltı

Kastamonu\'da Narkotik Operasyonu: 3 Gözaltı
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Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 387 gram amfetamin ve 1699 ecza hapı ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda 387,28 gram toz halde amfetamin ile bin 699 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda; 387,28 gram toz halde amfetamin olduğu değerlendirilen madde ile bin 699 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin, halkın huzur ve güvenliği için kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Kastamonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Narkotik Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

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