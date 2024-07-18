Kastamonu'da Orman İşçisi Ağaç Devrilmesi Sonucu Yaralandı

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Kastamonu'nun Daday ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi yaralandı.

Kaza, Daday ilçesi Uzmanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman kesiminde çalışan Bayram B., ormanlık alanda çalıştığı sırada kestiği ağaç üzerine devrilerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bayram B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - KASTAMONU