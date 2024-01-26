Kastamonu\'da Otobüs Kazasında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan vatandaş, devrilen otobüsü ağacın tuttuğunu belirterek, "Ağaç olmasaydı belki şu anda bizler de yaşamıyorduk" dedi.

Sabah saatlerinde Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyü mevkiinde Orhan Çelik idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücünün karlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrilmişti. Yaşanan feci kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralanmıştı. Yaralanan vatandaşlar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesi ve Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralılar, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Kazada yaralanan Cemil Altun, "Sinop'un Erfelek ilçesindenim. Kendim ticaretle uğraşıyorum. İstanbul'a iş için gitmiştim, dün akşam saat 19.20 civarlarında otobüsümüze biletimizi almıştık ve Sinop'a gitmek üzere Esenler Otogarı'nda otobüse bindik. İki şoför mevcuttu, Kastamonu'nun Araç ilçesine çok güzel bir şekilde geldik. Araç ilçesinde kar yağışı başladı, yerlerde kayganlaştı. Araç'ta yaklaşık 40 dakika mola verdik. Mola verdikten sonra aradan 15-20 dakika geçince o zaman uyumamıştık, otobüste bir kahve servisi yapıldı. Sonra ışıklar kapandı ve herkes uyumaya başladı. Bizim de gözümüz daldı. Otobüs hafiften sallanmaya başladı, bir ses duyuldu. Önden bağırtı gelince bizler de 'Ne oluyor' dedik. Birden otobüs devrildi. O bölgede otobüsün yattığı yerde ağaç vardı, ağaç olmasaydı belki şu anda bizler de yaşamıyorduk. O ağaç otobüsü biraz tuttu. Devrilen otobüsün bir yerinde boşluk buldum ve oradan dışarı çıktım. Bir tane de genç bir kardeşimizi çıkarttım. O gencin annesinin vefat ettiğini öğrendim. Amcamız da o boşluktan çıktı. Herkes panik olmuştu, bir arkadaştan telefonunu alıp 112'yi aradım ve jandarma ile sağlık ekipleri olay yerine çok hızlı bir şekilde geldi. Devletimizin diğer kurumları da hızlı bir şekilde kaza yerine geldi. Allah'a şükürler olsun, verilmiş sadakamız varmış. Biz sağ kurtulduk, ölenlerin mekanı cennet olsun, yaralılara da Allah şifa versin. Allah böyle kazaları belaları vatanımıza, milletimize bir daha göstermesin" dedi.

"Otobüsün arkası kaymaya başladı"

Diğer yaralı Yunus Özyurt ise, "İstanbul'dan Sinop'a gidiyorduk. Bir anda kar yağışı başladı. Biz aslında muhabbet ediyorduk, sonra otobüsün arkası kaymaya başladı. Bir daha da arabayı durduramadı. Otobüs yan yatıp devrildi. Allah rahmet eylesin, birkaç kişi de vefat etmiş. Ağır yaralılar da varmış. İstanbul'dan Kastamonu'nun Araç ilçesine kadar hiçbir sorun olmadan çok güzel bir şekilde geldik. Ondan sonra otobüs hızlandı, kar yağışı da başlayınca daha da tedbirli olması gerekiyordu aslında ama Araç ilçesine kadar sorun olmadan geldik. Dikkatsizlikten, uykusuzluktan, başka bir nedenden dolayı değil kaza. Araç ilçesinde otobüs mola verdiğinde otobüsün yeni şoförüne biraz takıldık, muhabbet ettik, 'Niye kalktın, yatsaydın' gibilerinden konuştuk. Yeni şoför otobüsün alt katında uyuyordu, sonra uykudan kaldırdılar. 'Hadi araba sür' dediler 10 dakika sonra, tabii ki bu da olmadı" diye konuştu.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri halen devam ediyor. - KASTAMONU