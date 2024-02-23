Kastamonu'da Otobüsten Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Otobüsten Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şahıs Tutuklandı

Kastamonu\'da Otobüsten Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da şehirler arası otobüsten inen bir şahsın bavulunda yapılan aramada 16 bin 800 adet sentetik ecza hapı ile bin 245 adet extacy ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

23.02.2024 13:17  Güncelleme: 13:20
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Kastamonu'da şehirler arası otobüsten inen şahsın bavulunda 16 bin 800 adet sentetik ecza hapı ile bin 245 adet extacy ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sırasında şehirlerarası otobüs terminaline gelen yolcu otobüsünden inen şahsın şüpheli hareketleri polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Yapılan kontroller ve arama sonucu şahsın bavulundan 16 bin 800 adet sentetik ecza hapı ile bin 245 adet extacy ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Otobüsten Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Otobüsten Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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