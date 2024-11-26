Kastamonu'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kastamonu\'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

26.11.2024 20:57
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsangazi ilçesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 37 DN 611 plakalı otomobil ile A.Ç. yönetimindeki 55 AGE 132 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil ve motosikletin sürücüleri yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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