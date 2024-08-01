Kastamonu'da Polis Memuru Silahlı Çatışmada Şehit Oldu - Son Dakika
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Kastamonu'da Polis Memuru Silahlı Çatışmada Şehit Oldu

Kastamonu\'da Polis Memuru Silahlı Çatışmada Şehit Oldu

Kastamonu'da uyuşturucu bağımlısı olan bir kişi, polis memurlarına ateş açtı. Polis Memuru Ahmet Şahan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin cenazesi yarın memleketi Kozaklı'da defnedilecek.

01.08.2024 15:07
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Kastamonu'da ihbar üzerine olay yerine giden Nevşehirli Polis Memuru Ahmet Şahan, girdiği silahlı çatışmada şehit oldu.

Olay, Kastamonu İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olan İsmail Bayam (32, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında Polis Memuru Ahmet Şahan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. 38 yaşındaki Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan'ın Nevşehir'in Kozaklı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, şehidin cenazesinin yarın memleketi Kozaklı'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehit Şahan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Ahmet Şahan, Kastamonu, Nevşehir, Kozaklı, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Polis Memuru Silahlı Çatışmada Şehit Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Polis Memuru Silahlı Çatışmada Şehit Oldu - Son Dakika
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