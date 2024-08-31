Kastamonu'da Reklam Panosu Asarken Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kastamonu'da Reklam Panosu Asarken Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu Merkez ilçesinde bir iş yerinde reklam panosu asan Ömer Faruk Uğurlu, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uğurlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.08.2024 22:40
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Kastamonu'da iş yerine reklam panosu asarken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu Merkez ilçesi Kırcalar mevkiinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine reklam panosu astığı sırada elektrik akımına kapılan Ömer Faruk Uğurlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uğurlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Uğurlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Reklam Panosu Asarken Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Reklam Panosu Asarken Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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