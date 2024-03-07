Kastamonu\'da restoranda işlenen cinayet davasında sanıklara ceza yağdı

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Kastamonu'da bir restoranda işlenen cinayetle ilgili 4 sanığın yargılandığı davada cinayet şüphelilerine ceza yağdı.

Olay, 13 Mart 2023 tarihinde İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddialara göre, restoranda iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Y., yanında bulundurduğu silah ile ateş ederek Erdal Kabasakal'ı vurdu. Hastaneye kaldırılan Kabasakal, hayatını kaybetti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten yaralama" ve "kasten öldürme" suçlarından sanıklar hakkında dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık D.Y. ile tutuksuz yargılanan babası avukat A.Y. ve dedesi H.Y. ile E.K. ve tarafların avukatları duruşmaya katıldı.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanık D.Y.'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki iyi halinden cezasına 25 yıla düşürdü. Mahkeme heyeti, diğer sanıklar avukat A.Y. ile babası H.Y.'yi "kasten öldürmeye yardım" suçundan 8'şer yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Bunun üzerine tutuksuz yargılanan avukat A.Y., duruşma salonundan tutuklanarak cezaevine konulurken, babası H.Y.'ye de ev hapsi verildi. Diğer tutuksuz yargılanan sanık E.K. de, yaralama suçundan 17 ay hapis cezasına çarptırıldı. - KASTAMONU