Kastamonu'da samanlıkta merdiven ile almak istediği saman balyaları üstüne düşen şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Ağlı ilçesi Yağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Ahmet Ecevit, samanlığa giderek hayvanları için saman balyası almak istedi. Merdiven ile almak istediği saman balyaları üzerine devrilen Ecevit, hayatını kaybetti. Ecevit'in cenazesi Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU
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Bartın'da seyir halinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü V.U. gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan aranan şahısların yakalanması için 'Dolandırıcılık' suçuna yönelik bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahla tehdit gibi farklı suçlardan aranan toplam 42 şüpheli yakalandı. Aranan şahıslar adalete teslim edilecek.
Çorum'da hareket halindeki otomobilin tavanına çıkan genç, araçtan düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yaralanan genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Operasyonlar sonucunda hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, yaralama gibi suçlardan aranan 807 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 bin 363 şüpheliden 731'i tutuklandı. Ayrıca, yapılan aramalarda 164 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet ruhsatsız tüfek, 99 adet kurusıkı tabanca ve 2 bin 208 adet fişek ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda ayrıca 487 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
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