Kastamonu\'da Sel Felaketi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kuvvetli sağanak yağışların ardından Devrekani Çayının taşması sonucu ilçede yaşanan sel, havadan görüntülendi. Sel nedeniyle birçok işyeri, ev ve depoyu su basarken, birçok araçta sel suları altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kod ile uyardığı Kastamonu'da gece saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Özellikle kentin sahil ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar Cide ve Doğanyurt ilçelerinde taşkınlara neden oldu.

Cide ilçesinde Devrekani Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezi sular altında kaldı. İlçe merkezindeki taşkınlar ise havadan görüntülendi.