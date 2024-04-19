Kastamonu'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 227 Adet Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 227 Adet Hap Ele Geçirildi

Kastamonu\'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 227 Adet Hap Ele Geçirildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda, bir iş yerinde ve bir evde toplamda 227 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

19.04.2024 13:48
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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından arama yapılan iş yeri ve evde 227 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Kastamonu'da il merkezinde Y.D. isimli şahsa ait ev ve işyerinde yapılan aramada 237 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 227 Adet Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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