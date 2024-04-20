Kastamonu\'da Şiddetli Fırtına: Uçan Evin Çatısı Apartman Duvarına Saplandı

3.Sayfa

Uçan evin çatısı ok gibi apartmanın duvarına saplandı

Saatteki hızı 90 kilometreyi aştı: "Tam fırtına" Kastamonu'yu yıktı geçti

KASTAMONU - Kastamonu'da saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları devirdi, apartmanların çatıları uçtu, araçlarda büyük hasara neden oldu. Uçan evin çatısı ise, bir apartmanın duvarına ok gibi saplandı. Büyük korkuya yol açan fırtınada 2 kişi yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla uyarılan Kastamonu'da şiddetli fırtına etkili oldu. Kastamonu'da saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, ağaçları devirdi, binaların çatısı uçtu, ağaçları kökünden söktü, elektrik direklerini yıktı.

Fırtına nedeniyle Kastamonu'da Candaroğulları, Kuzeykent, Mehmet Akif Ersoy ve Saraçlar Mahallesi'nde ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. Binalardan fırtınanın savurduğu çatı malzemeleri park halindeki araçların üzerine devrildi. Park halindeki araçlarda büyük hasar oluştu.

Fırtına sebebiyle binaların çatısından savrulan parçalar, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir binanın duvarına ok gibi saplandı. Ayrıca binan balkonuna da zarar veren çatıdan uçan parçalar park halindeki araçlarında camlarını kırdı.

Fırtına nedeniyle belediye ve AFAD ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda hasar oluşan bölgelere giderek inceleme yaptı. Belediye ekipleri ise devrilen ağaçları kaldırıp, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Fırtınanın gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Fırtına sebebiyle Taşköprü ve Doğanyurt ilçelerinde iki kişi yaralandı. Yaralanan şahıslar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayrıca Kastamonu'da etkili olan şiddetli fırtına, elektrik ve iletişim hatlarında da kesintiye neden oldu. Şu anda Merkez ilçede 25 bölgede elektrik kesintisi yaşanırken ekipler, elektrik kesintisi yaşanan yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Budamış Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karabacakoğlu, "Büyük bir fırtına geldi, çatılarımız uçtu, elektrik tellerimiz koştu. Yukarı Budamış mevkisinde ağaçlar devrildi. Elektrik ve internetimiz yok" dedi.

Vatandaşlardan Erol Karagöz ise, "Arabaların üzerine çatı göçtü. Biz evdeydik sonradan fark ettik. Arabamızın camı kırıldı demir içine girdi. Bir arabanın tamponu zarar gördü" diye konuştu.

Muzaffer Ekici de, "Fırtına nedeniyle çatılarımız uçtu. Çatıdan çıkan direkler komşunun evine saplandı. Arabalarda maddi hasar var can kaybı yok çok şükür" ifadelerini kullandı.