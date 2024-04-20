Kastamonu\'da Şiddetli Fırtına: Uçan Evin Çatısı Apartman Duvarına Saplandı

Uçan evin çatısı ok gibi apartmanın duvarına saplandı
Saatteki hızı 90 kilometreyi aştı: "Tam fırtına" Kastamonu'yu yıktı geçti
KASTAMONU - Kastamonu'da saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları devirdi, apartmanların çatıları uçtu, araçlarda büyük hasara neden oldu. Uçan evin çatısı ise, bir apartmanın duvarına ok gibi saplandı. Büyük korkuya yol açan fırtınada 2 kişi yaralandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla uyarılan Kastamonu'da şiddetli fırtına etkili oldu. Kastamonu'da saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, ağaçları devirdi, binaların çatısı uçtu, ağaçları kökünden söktü, elektrik direklerini yıktı.
Fırtına nedeniyle Kastamonu'da Candaroğulları, Kuzeykent, Mehmet Akif Ersoy ve Saraçlar Mahallesi'nde ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. Binalardan fırtınanın savurduğu çatı malzemeleri park halindeki araçların üzerine devrildi. Park halindeki araçlarda büyük hasar oluştu.
Fırtına sebebiyle binaların çatısından savrulan parçalar, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir binanın duvarına ok gibi saplandı. Ayrıca binan balkonuna da zarar veren çatıdan uçan parçalar park halindeki araçlarında camlarını kırdı.
Fırtına nedeniyle belediye ve AFAD ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda hasar oluşan bölgelere giderek inceleme yaptı. Belediye ekipleri ise devrilen ağaçları kaldırıp, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.
Fırtınanın gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Fırtına sebebiyle Taşköprü ve Doğanyurt ilçelerinde iki kişi yaralandı. Yaralanan şahıslar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ayrıca Kastamonu'da etkili olan şiddetli fırtına, elektrik ve iletişim hatlarında da kesintiye neden oldu. Şu anda Merkez ilçede 25 bölgede elektrik kesintisi yaşanırken ekipler, elektrik kesintisi yaşanan yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.
Budamış Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karabacakoğlu, "Büyük bir fırtına geldi, çatılarımız uçtu, elektrik tellerimiz koştu. Yukarı Budamış mevkisinde ağaçlar devrildi. Elektrik ve internetimiz yok" dedi.
Vatandaşlardan Erol Karagöz ise, "Arabaların üzerine çatı göçtü. Biz evdeydik sonradan fark ettik. Arabamızın camı kırıldı demir içine girdi. Bir arabanın tamponu zarar gördü" diye konuştu.
Muzaffer Ekici de, "Fırtına nedeniyle çatılarımız uçtu. Çatıdan çıkan direkler komşunun evine saplandı. Arabalarda maddi hasar var can kaybı yok çok şükür" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Şiddetli Fırtına: Uçan Evin Çatısı Apartman Duvarına Saplandı - Son Dakika
Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Türkeli'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Kotanlı HES baraj şantiyesinden 600 kilogram hurda demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri baraj bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan M.T. ve B.B. isimli zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, tırın arkadan çarpması sonucu takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Denizli-Manisa karayolu Derbent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yaralılar, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Isparta'da lisenin çatı katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sonrası ormanlık alanda enerji nakil hattından çıktığı tahmin edilen yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi ve elektrik tellerini kopardı. Fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?