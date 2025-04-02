Kastamonu\'da Silahlı Kavga Davası Devam Ediyor

Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga ile ilgili yargılama devam etti.

Olay, 29 Haziran 2024 yılında Kastamonu'da İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında bir market önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Özgür Uzun (18) hayatını kaybetti, ağabeyi S.A.U. (25) ise yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu cinayet şüphelisi olarak Özkan Y. ile kardeşleri Yaşar Y., Adem Y. ve Özcan Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özkan Y. tutuklanırken, Yaşar Y., Adem Y. ve Özcan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde şüpheliler hakkında "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından dava açıldı.

"Özgür, ilk önce Özkan'a vurdu, Özkan'da karşılık verdi, Özgür'e vurdu"

Duruşmada tanık olarak dinlenen C.U., "Özkan ile iş görüşmesine gidiyorduk. Kahveye girdik, orada Kuzeykent'e gittik. Özkan arabayı durdurdu, ineceğim dedi. Biz, araç ile Şahin'i cezaevinin önünden almaya gittik. Cezaevinin otoparkın Salı Pazarına doğru gittik. Piknik yapacaktır. Araç ile neden bu güzergaha gidildi bilmiyorum. Özkan inince bizde araçtan indik. Daha öncesinde ormanda Özgür ile Özkan arasında, Özkan'ı dövmüşler diye biliyorum. Minibüsün içerisinde olayla ilgili hiçbir konuşma geçmedi. Özkan'ın bak geliyor şeklinde Özgür'e yönelik bir işareti olmadı. Biz, kimseyi beklemiyorduk, sadece market önünde duruyorduk. Biz, market önünde beklerken o sırada yanımıza Özgür geldi. İkisi de aynı istikametten geldiler ve kaldırımda yüz yüze karşılaştılar. Özgür, ilk önce Özkan'a vurdu. Özkan'a vurunca o da karşılık verdi, ona vurdu. Ardından birisi bıçak salladı. Bu sırada da silah patladı. Ardından herkes kaçmaya başladı, herkes gidince bende olay yerinden ayrıldım" dedi.

İki aile arasında duruşma salonunda tartışma çıktı

Sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyen Özgür Uzun'un kardeşi E.U. ise, "Şikayetçiyim, hepsinden şikayetçiyim. Şahin, kardeşimi takip ediyordu. Benim görüş günüme geliyorlardı. Ama benim çocuklarım görüş gününe gelemedi. Şahin adlı şahıs benim görüş günümde kardeşlerimi takip ederek, sanıklarında takip etmesini sağladı. Birlikte kardeşimi öldürmüşlerdir" diye konuştu.

Tanığın beyanlarını kabul etmeyen Özkan Y. de, "Tanık bizim vurduğumuzu söylüyor ama bizden kimse Özgür'e yumruk atmadı. Kimseye yumrukla vurulmadı tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sırada Özgür Uzun'un kardeşi E.U, Özkan Y. konuştuğu sırada sözünü keserek sanığın yalan konuştuğunu kaydetti. E.U., "Sanık yalan konuşuyor, kamera kayıtları var, kabul etmiyorum" şahitliğini şeklinde tepki göstererek duruşmada bağırmaya başladı. Bunun üzerine mahkeme heyeti, katılan E.U.'yu duruşma salonu dışarısına çıkardı.

Maktul Özgür Uzun'un kardeşi ve kavgada yaralanan S.A.U. ise, "Sanık, yumruk atmadık diyerek yalan konuşuyor. Bazen ağrı yapıyor, organlarımı kullanabiliyorum. Yaralanmama ilişkin herhangi bir organımın kullanılmaması söz konusu değildir. Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına gerek yoktur" şeklinde konuştu.

Yaşar Ö. ve Özcan Y. de tanık beyanlarında aleyhe hususları kabul etmediklerini belirttiler.

Mahkeme heyeti, kavgada yaralanan S.A.U.'nun yaralanmaya bağlı kalıcı bir sakatlığının olup olmadığıyla ilgili Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını kararlaştırarak, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme heyeti, ayrıca tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanması yönündeki talebi reddederek tutuklu sanık Özkan Y.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi. - KASTAMONU