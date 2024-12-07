Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi neticesine minibüs ile çarpışan Fiat- Tofaş marka otomobil ikiye bölündü. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, Daday- Eflani karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı M. yönetimdeki 06 VPK 22 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil ile Çağrı Şahin yönetimindeki minibüs çarpıştı. Kazada Fiat-Tofaş marka otomobil ikiye bölünerek hurdaya döndü. Yaralanan 3 vatandaş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Sisli Havada Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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