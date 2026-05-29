Kastamonu'da Sobadan Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Kastamonu'da Sobadan Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

29.05.2026 20:45
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde soba parlaması neticesinde alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Hanönü ilçesine bağlı Akşasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Özmen'e ait evde sobanın parlaması neticesinde alevlerin sıçradığı evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan vatandaşlar, pencereleri kullanarak dışarı çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, Güvenlik, İtfaiye, Hanönü, Yaşam, Kaza

