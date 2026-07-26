Kastamonu'da Su Birikintisi Kazası - Son Dakika
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Kastamonu'da Su Birikintisi Kazası

Kastamonu\'da Su Birikintisi Kazası
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Kastamonu'da sağanak sonrası oluşan su birikintisine kapılan araç, aydınlatma direğine çarptı.

Kastamonu'da sağanak yağış sonrası yolda oluşan su birikintisine aracın kaptıran sürücü, refüjde aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri, kazaya sebebiyet veren yol üzerindeki menfezleri açarak suyun tahliyesini sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Sunta Köprülü Kavşağı çıkışında A.K. idaresindeki 37 SK 496 plakalı Hyundai marka otomobil, yağış sonrasında karayolu üzerinde oluşan su birikintisine kapıldı. Suya kapılan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaşanan kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan C.K. ve N.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası trafik ekipleri, incelemelerde bulundu. Ayrıca trafik ekipleri, kazaya sebebiyet veren ve tıkanan yol üzerindeki menfezleri açarak suyun tahliyesini de sağladı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Kastamonu, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Su Birikintisi Kazası - Son Dakika

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