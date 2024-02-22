Kastamonu'da Tartışma Sonucu Bir Kişi Silahla Yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Tartışma Sonucu Bir Kişi Silahla Yaralandı

Kastamonu\'da Tartışma Sonucu Bir Kişi Silahla Yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde M.Y. ile F.A. arasında çıkan tartışma sonucunda M.Y., yanında bulundurduğu silahla F.A.'yı bacağından vurarak yaraladı. Yaralı F.A. hastaneye kaldırılırken, M.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

22.02.2024 16:29  Güncelleme: 16:30
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki kişinin arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde M.Y. ile F.A. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., yanında bulundurduğu silahla F.A.'yı bacağından silahla vurarak yaraladı.

Yaralı F.A., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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