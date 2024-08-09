Kastamonu'da tırı sollamak isterken otomobil takla attı

3.Sayfa

Kastamonu'da tırı sollamak isterken refüje çarpan otomobil defalarca takla attı. 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kastamonu- Sinop karayolu Bük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan İstanbul'a gitmek için seyir halinde olan Niyazi Taş (32) yönetimindeki 34 BB 2150 plakalı Peugeot marka otomobil, kiremit yüklü tırı sollamak isterken refüje çarparak taklalar attı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Buket Taş (25), Elisa İnci Taş (6) ve Ferdi Taş (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin, tırı sollamak istediği sırada refüje çarptığı ve ardından taklalar attığı görülüyor. - KASTAMONU