Kastamonu\'da evde pişirilen orman mantarı 30 kişiyi zehirledi

Kastamonu'da evde pişirilen orman mantarı 30 kişiyi zehirlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sonbaharla birlikte Kastamonu'da ormanlık alanlardan mantar toplayan vatandaşlardan 30'u, bu mantarları evde pişirip yedikten sonra rahatsızlandı. Kusma, ishal, mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan kişiler Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti; zehirlenmenin mantardan kaynaklandığı belirlenen 30 kişinin tedavisine başlandı.
Kastamonu'da ormandan topladıkları mantarları evde pişirerek yedikten sonra rahatsızlanan 30 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
SONBAHARLA BİRLİKTE ORMANA AKIN ETTİLER
Edinilen bilgiye göre, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar, ormanlık alandan mantar toplamaya başladı.
30 KİŞİ AYNI ŞİKAYETLERLE HASTANEYE BAŞVURDU
Hafta içerisinde ormanlık alandan topladıkları mantarları evde pişirip yiyen 30 kişi, mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi gibi şikayetlerle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti. Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 30 kişi, tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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