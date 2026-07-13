Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobilin traktör ile çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Sinop kara yolu Kornapa köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Yıldırım idaresindeki 37 EV 690 plakalı otomobil, Emirhan K. yönetimindeki 37 ABS 531 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, traktör sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Yıldırım'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU