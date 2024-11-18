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Kastamonu'da Trafik Kazası Davası

Kastamonu\'da Trafik Kazası Davası

Uyuşturucu altında kaza yapan Koray K., suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

18.11.2024 13:04
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Kastamonu'da uyuşturucu madde etkisi altındayken kullandığı araçla kaza yapması sonucu bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle yargılanan sanık, duruşmada "suçsuzum" diyerek kendisini savundu.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkiinde bu yılın Nisan ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koray K. idaresindeki 37 ACB 354 plakalı kamyonet, uyuşturucu etkisi altında iken kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak köprüden dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 26 yaşındaki Necibe Çalan hayatını kaybetti, sürücü Koray K. ile yolculardan Onur K. de yaralandı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Koray K. hakkında "Taksirle Ölümü ve Yaralanmaya Neden Olma" suçlarından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Duruşmada kendisini savunan ve tutuksuz yargılanan Koray K., "Maktul benim yıllardır arkadaşım olur. Olay gününe ilişkin trafik kazasında hiçbir şey hatırlamıyorum. Metamfetamin kullanmıştım. Necibe'de uyuşturucu etkisi altındaydı. Olayda benim bir kusurum yoktur. Suçsuzum. Beraatımı talep ederim" dedi.

Duruşmaya katılan Necibe Çalan'ın ablası B.B. ise sanık Koray K.'den şikayetçi olduklarını belirterek, "Şikayetçiyim. Yalan söylüyor. Hatırlamadığını söylüyor. Ceza almamak için hatırlamadığını söylüyor. Daha öncesinde de ölümlü kazası vardır bu arkadaşın. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. Olay günü kardeşimi arayıp evinden almışladır. Kardeşimin hiçbir suçu, kusuru yoktur. İftira atıyorlar" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanık Koray K.'nin tutuksuz yargılanmasına devam kararı verirken, dosyadaki diğer eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Trafik Kazası Davası - Son Dakika

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