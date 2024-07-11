Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 72 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, İhsangazi ilçesi Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Yaldız (72) idaresindeki traktör, geri manevra yaptığı sırada su oluğunun üzerine çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Yaldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaldız'ın cenazesi olay yerinde yapılan çalışmaların ardından traktörün altından çıkartıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da traktör kazası: 72 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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