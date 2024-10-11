Kastamonu'da traktör kazasında ağır yaralanan vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan Hüseyin Öz, yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kastamonu İl Özel İdaresi'nde çalışan Öz'ün ölümü yakınlarını ve iş arkadaşlarını yasa boğdu. Öz'ün cenazesi Cuma namazına müteakiben Bük köyü Şeker Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Gürleyik köyünde toprağa verilecek. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Traktör Kazası: Hüseyin Öz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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