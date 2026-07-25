Kastamonu’da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu’da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kastamonu’da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üç aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Kastamonu kara yolu Alamabatak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü istikametine seyir halindeki Seyit K. (24) idaresindeki 57 ABN 502 plakalı Toyota marka kamyonet ile aynı istikamette giden Hakkı D. yönetimindeki 34 DH 1417 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjden karşı şeride geçen kamyonet, Sait Yürekli idaresindeki 06 BFA 803 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Sait Yürekli, 06 BFA 803 plakalı otomobilde bulunan S.Y. ile O.Y. ve 57 ABN 502 plakalı kamyonetin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Zafer K. (32) ve Engin S.K. (18) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan Sait Yürekli kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sait Yürekli, Taşköprü Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu’da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
M çiçeği virüsü Madagaskar’da 3 binden fazla kişiye bulaştı M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı
LeBron James coşkusu Pennsylvania’yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti
İmamoğlu, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı mı Özgür Özel’den dikkat çeken açıklama İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent’in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han’ı görevden aldı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han'ı görevden aldı
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e tebrik telefonu: CHP’den istifa edecek mi Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi?

19:51
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kamera yansıdı
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kamera yansıdı
19:26
Bursa’da köprülü kavşakta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bursa’da köprülü kavşakta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
19:14
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
18:32
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
18:25
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
16:30
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan’ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 20:17:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu’da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.