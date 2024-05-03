Kastamonu'da Jandarma Ekipleri Üniversite Öğrencilerine ve Akademisyenlere Uyuşturucu Mücadelesi Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Kastamonu'da Jandarma Ekipleri Üniversite Öğrencilerine ve Akademisyenlere Uyuşturucu Mücadelesi Eğitimi Verdi

Kastamonu\'da Jandarma Ekipleri Üniversite Öğrencilerine ve Akademisyenlere Uyuşturucu Mücadelesi Eğitimi Verdi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksek Okulu'nda görevli 7 akademisyen ve 160 üniversite öğrencisine uyuşturucu bağımlılığı, aile içi şiddet, siber suçlar ve dijital bağımlılık konularında eğitim verdi. Eğitimlerin ardından farkındalık oluşturmak için pankart açıldı.

03.05.2024 15:05
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Kastamonu'da jandarma ekiplerince üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere yönelik uyuşturucu mücadele çerçevesinde eğitim verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele, Çocuk ve Kadın Suçları Kısım Amirliği ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksek Okulunda görevli 7 akademisyen ve 160 üniversite öğrencisine "Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele", "En İyi Narkotik Polis Anne", "KADES", "6284 Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddet", "Siber Zorbalık", "Güvenli İnternet Kullanımı", "Sosyal Medya Kullanımı" hakkında "Dijital Bağımlılık" ve "Dolandırıcılık" konuları hakkında eğitim verdi.

Eğitimlerin ardından akademisyen ve öğrencilere bilgilendirmede bulunan ekipler, etkinlik sonunda farkındalık oluşturmak için pankart açtı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Jandarma Ekipleri Üniversite Öğrencilerine ve Akademisyenlere Uyuşturucu Mücadelesi Eğitimi Verdi - Son Dakika

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