Kastamonu'da Uyuşturucu Çetesi Yargılandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Çetesi Yargılandı

Kastamonu'da uyuşturucu tacirlerine 8 yıl 1 ay 15 günden 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası verildi.

16.05.2025 16:18
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Kastamonu'da uyuşturucu tacirlerine mahkemeden ceza yağdı

KASTAMONU - Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 27 bin 944 sentetik ecza hapıyla yakalanan sanıklara 8 yıl 1 ay 15 günden 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası verildi

Olay, 24 Şubat 2024 tarihinde Kastamonu'da il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde Kastamonu- Ankara karayolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 27 bin 944 sentetik ecza hapı, 3,88 gram taş kokain ile 47 bin 765 TL nakit ele geçirildi.

Olayla ilgili C.Y., H.B., İ.T. ve H.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Y., H.B. ve H.D. tutuklanırken, İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen F.İ.'nin ise firar olduğu ve arandığı öğrenildi. Olayın ardından C.Y., H.B., İ.T., F.İ. ve H.D. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından dava açıldı. Yargılama sürecinde tutuklanan H.B. de tahliye edildi.

Duruşmada kendilerine savunan sanıklar C.Y., H.B., İ.T. ve H.D., uyuşturucunun kendilerine ait olmadığını ve herhangi bir şekilde de uyuşturucu ticaretinde bulunmadıklarını söyledi.

Sanıkların avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, uyuşturucu ticaretinden tutuklu yargılanan sanıklardan H.D.'nin 19 yıl 6 ay hapis cezası ile 39 bin TL adli para cezasına, C.Y.'nin 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 19 bin 500 TL adli para cezasına, tutuksuz yargılanan İ.T.'nin 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile 16 bin 240 TL adli para cezasına, firar olarak aranan sanık F.İ.'nin ise 18 yıl 9 ay hapis cezası ile 37 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. H.B.'nin ise beraatına karar verildi.

Mahkeme heyeti, hükümle birlikte tutuklu yargılanan sanıklar C.Y., H.B. ve H.D.'nin tutukluluğunun devamına, İ.T.'nin adli kontrol şartlarının devamına ve firar olarak aranan İ.T.'nin de aranmasına devam edilmesi kararını verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Uyuşturucu Çetesi Yargılandı - Son Dakika

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