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Kastamonu'da Uyuşturucu Madde Operasyonu - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Madde Operasyonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt mendil ile sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu\'da Uyuşturucu Madde Operasyonu
22.01.2024 - 13:33,
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt mendil ile sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında, durumundan şüphelinilen bir şahsın bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde emdirilmiş 10 parça kağıt mendil, 9 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, Taşköprü, Polisiye, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Uyuşturucu Madde Operasyonu - Son Dakika


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