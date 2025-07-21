Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada, uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ile fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde durdurulan bir şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 2,17 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza hapı, bir miktar kannabinoid maddesi, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve 20 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı gerekçesiyle de ehliyetine el konuldu. - KASTAMONU