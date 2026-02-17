Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu
17.02.2026 21:25
Kastamonu'da 23 adrese düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekiplerince 23 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Araç ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Daha önceden tespiti yapılan 21 şüpheliye ait 23 adrese düzenlenen operasyonlarda, 9,34 gram kannabinoid hammaddesi, 35,46 gram kannabinoid, 1,01 gram içime hazır 1 adet sigara, 13 adet sentetik ecza hapı, 0,09 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 147 adet farklı çaplarda tabanca fişeği, 7 adet farklı çaplarda uzun namlulu silah fişeği, 5 adet kuru sıkı fişeği, 16 adet av tüfeği kartuşu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 200 TL, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu ticaretine ilişkin not defteri ve 1 adet kelepçe ele geçirildi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 9 şüpheli serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

