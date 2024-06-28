Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

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Kastamonu'da 1 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonu ile ilgili gözaltına alınan 2 şahıs daha tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kastamonu'da bir şahsın aracında yapılan aramada müzik sistemi içerisine zulalanmış vaziyette çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanmıştı.

Şahsın ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler, olayla bağlantılı iki kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, tutuklandı. - KASTAMONU