Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 196,08 gram bonzai, 1 hassas terazi ve 1 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K., Y.Y. ve V.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.K. ve Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, V.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU