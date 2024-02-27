Kastamonu'da 27 bin 944 sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 27 bin 944 sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Kastamonu\'da 27 bin 944 sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 bin 944 sentetik ecza, 3,88 gram taş kokain ve 47 bin 765 TL nakit ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

27.02.2024 15:11  Güncelleme: 15:13
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 bin 944 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 27 bin 944 sentetik ecza, 3,88 gram taş kokain ile 47 bin 765 TL nakit ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da 27 bin 944 sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 27 bin 944 sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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