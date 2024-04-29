Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ile yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 12,98 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, 1 adet hassas terazi, 61 adet sentetik ecza hapı, 0,22 gram kannabinoid ve 14 Bin TL nakit para ele geçirildi.

29.04.2024 11:36
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu ile yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, NARKO timleri tarafından yapılan çalışmalar neticeesinde, tespiti yapılan 3 şahsın yapılan üst, eşya ve ikamet aramasında satışa hazır vaziyette 12,98 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, 1 adet hassas terazi, 61 adet sentetik ecza hapı, 0,22 gram kannabinoid, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 Bin TL nakit para ele geçirildi. Olayla il 3 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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